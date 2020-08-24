Сообщается, что 31-летнего аргентинца предложили петербургскому клубу в качестве возможного трансфера.
Напомним, об интересе "Зенита" к Пасторе сообщалось в 2019 году, но трансфер не состоялся.
В прошлом сезоне футболист принял участие в 15 матчах и сделал 2 ассиста. Его соглашение с римским клубом действует до 2023 года.
Источник: Il Messaggero
Пасторе может продолжить карьеру в "Зените"
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе может перейти в "Зенит".
Фото: Global look Press
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