- Я думаю, что у Алексея Миранчука есть все качества для того, чтобы он отлично проявил себя в "Аталанте", - цитирует Карреру Sport24.
Стоит отметить, что Массимо, будучи футболистов, выступал за итальянский клуб с 1996 по 2003 год.
Алексей Миранчук прилетит в Италию 2 сентября. Сообщается, что официально "Аталанта" представит 24-летнего Миранчука на этой неделе. Соглашение с игроком будет подписано после медосмотра.
Ранее была информация, что "Аталанта" и "Локомотив" договорились о переходе Миранчука. Сумма трансфера составит около 15 млн евро.
Каррера отреагировал на переход Миранчука в "Аталанту"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который ныне возглавляет АЕК, прокомментировал переход полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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