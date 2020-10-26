Волгоградский клуб просит дать экспертную оценку действиям судейской бригады в четырех эпизодах. В письме отмечается, что судья Сергей Иванов и ВАР допустили ошибки.
В матче 12-го тура РПЛ "Ротор" на выезде обыграл "Локомотив" со счетом 2:1.
В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
"Ротор" подал жалобу на арбитраж матча с "Локомотивом"
"Ротор" направил письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС.
Фото: ФК "Ротор"
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