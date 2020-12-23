Агент Дуймович: думаю, "Зенит" стал бы для Майера ступенькой вперед

Футбольный агент Томислав Дуймович прокомментировал информация об интересе петербургского "Зенита" к полузащитнику загребского "Динамо" Ловро Маеру.
Фото: "Getty Images"
"В России сейчас много хорватских игроков. Спортивное общество понимает, что такое футбол в России.

Никола Влашич проделал большой путь в ЦСКА, стал лучшим игроком РПЛ. "Зенит" тоже известен всем. Думаю, петербургский клуб стал бы для Майера ступенькой вперед. Хотя "Динамо" тоже постоянно играет в еврокубках.

Решение за Ловро, но если "Зенит" будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен", - заявил Дуймович.

Напомним, сегодня появилась информация, что петербургский "Зенит" хотел приобрести хорватского полузащитника загребского "Динамо" Ловро Майера.

Петербуржцы предложили за футболиста 10 млн. евро, но данное предложение было отклонено хорватской стороной.

Недавно, "Динамо" продлило контракт Майера до 2026 года, повысив зарплату игроку до 600 тыс. евро в год.

В этом сезоне Ловро Майер провел за хорватский клуб 22 матча, забив пять мячей и отдав восемь результативных передач.

Загребское "Динамо" будет соперником "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Зенит Динамо Загреб Майер
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