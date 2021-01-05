Аргентинским форвардом ЦСКА Адольфо Гайчем интересуются южноамериканские клубы, передают местные СМИ. По данным источника, предметный интерес к 21-летнему нападающему проявляет "Бока Хуниорс".
Форвард из Аргентины Адольфо Гайч стал игроком "армейцев" в августе 2020 года, его бывший клуб "Сан-Лоренсо" получил трансферную компенсацию в размере 8.5 миллионов евро. Срок контракта Гайча в ЦСКА истекает в июне 2025 года.
Футболист провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Источник: LA CUERVERIA
Источник: "Бока Хуниорс" хочет вернуть из ЦСКА Гайча
"Бока Хуниорс" интересуется возможностью возвращения в Аргентину нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.
Фото: ПФК ЦСКА
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