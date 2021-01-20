- Последний ли это шанс Кокорина поиграть за границей? Абсолютно. Он уже в возрасте. Если позже и будут какие-то приглашения, то не от команд такого уровня. Понятно, что "Фиорентина" - это не топ-клуб, а крепкий середняк топ-чемпионата. Возможно, он там себя проявит, как сейчас это делает Шомуродов, перейдя не в самый сильный клуб. Он там о себе заявил очень прилично. Это должно быть для Кокорина показателем. Чем он хуже? Но если он сам не хочет, то никакие аргументы не заставят его это сделать, - цитирует Кирьякова "Евро-Футбол.Ру".
Ранее появилась информация, что "Спартак" и "Фиорентина" согласовали условия перехода 29-летнего нападающего Александра Кокорина в стан "фиалок" за три с половиной миллиона евро и процент от потенциальных будущих сделок по перепродаже. "Фиорентина" находится на 14 месте в чемпионате Италии с 18 очками в 18 матчах. Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов в октябре 2020 года перешел в итальянский "Дженоа", занимающий сейчас в Серии A 16 место с 15 очками, и в 13 матчах за новый клуб забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.
Кирьяков: Кокорин может себя проявить, как Шомуродов. Но если сам не захочет, то никакие аргументы не помогут
Экс-форвард "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков прокомментировал возможные перспективы нападающего Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: ФК "Спартак"
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