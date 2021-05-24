Салихова: я оставляю клуб на втором месте с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков

Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о своем уходе из клуба.
Фото: РИА Новости
— Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков. За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза и все на сто процентов выкладывались, чтобы сделать "Спартак" лучше.

Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе "Спартака", — цитирует Салихову "СЭ".

Зарема Салихова покинула совет директоров "Спартака" спустя 18 дней вступления в него. Её не устроила кандидатура Руя Витории, который станет новым наставником красно-белых. Сообщается, что Салихова настаивала на подписании контракта с другим специалистом.

"Терпеть не могу утаивания информации". Салихова прокомментировала уход из совета директоров "Спартака"

Зарема Салихова объяснила, почему недовольна приглашением Витории в "Спартак"

Салихова: для "Спартака" в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями

Широков: Зарема – девушка амбициозная, ей нужны золотые медали

Червиченко - о Зареме: она самый адекватный специалист в "Спартаке" на сегодняшний день

Канделаки прокомментировала выход Салиховой из совета директоров "Спартака"

Источник: Салихова поступила на курсы спортивного менеджмента в Барселоне

Салихова: у "Спартака" нет стратегии развития

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Салихова
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Бывший шеф-скаут ЦСКА назвал текущую цену Влашича 1
Салихова: я оставляю клуб на втором месте с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков 2
Салихова: для меня в приоритете было уговорить Тедеско остаться в "Спартаке" 3
Клубы РПЛ предложили увеличить заявку команды на сезон
Заболотный вернулся в общую группу сборной России
Салихова: у "Спартака" нет стратегии развития 12
"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально вступили в РПЛ 3
Сотрудник "Спартака" Фетисов выписан из больницы 2
Источник: Азар хочет вернуться в "Челси" 2
Лантратов, Ильин, Дзюба, Соболев и Деспотович — номинанты на лучшего игрока мая в РПЛ 2
Конте: посвящаю скудетто "Интера" себе 1
СМИ: "Локомотив" и "Краснодар" претендуют на защитника молодежной сборной Польши
Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020 2
Президент "ПСЖ": Мбаппе не уйдет из клуба. Он хочет остаться 1
Два партнера Миранчука по "Аталанте" вошли в символическую сборную сезона в Серии А
Роджерс заявил, что намерен остаться в "Лестере"
Мбаппе: хочу чувствовать, что у "ПСЖ" есть надежный проект, выстроенный вокруг меня 2
Источник: РФС намерен реформировать все профессиональные лиги России 11
Пиоли прокомментировал выход "Милана" в Лигу чемпионов
Азмун стал лучшим футболистом сезона-2020/21 в РПЛ по версии игроков 2
Роналду показал эмоции игроков "Ювентуса" в раздевалке после выхода в Лигу чемпионов (фото)
Зидан взял неделю на раздумья о своем будущем в "Реале"
Российский футболист Кобялко рассказал, как подрался с тренером в аэропорту Армении 4
Левандовски: возможно, сейчас я лучший в мире. Могу пригласить Месси и Роналду за свой стол 1
Суарес рассказал, намерен ли он остаться в "Атлетико" 1
Миранчук - 224-й по средней оценке в списке игроков по итогам розыгрыша Серии А 5
Пирло: я вижу себя тренером "Ювентуса" в следующем сезоне 2
Президент "Наполи" объявил об уходе Гаттузо с поста главного тренера
Головин набрал 14 очков по системе "гол+пас" за сезон в Лиге 1 и установил личный рекорд 3
Роналду - первый за 13 лет игрок "Ювентуса", который стал лучшим бомбардиром Серии А
Все новости
-