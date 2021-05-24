Салихова: я оставляю клуб на втором месте с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков

— Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков. За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза и все на сто процентов выкладывались, чтобы сделать "Спартак" лучше.
Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе "Спартака", — цитирует Салихову "СЭ".
Зарема Салихова покинула совет директоров "Спартака" спустя 18 дней вступления в него. Её не устроила кандидатура Руя Витории, который станет новым наставником красно-белых. Сообщается, что Салихова настаивала на подписании контракта с другим специалистом.
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Фото: РИА Новости
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