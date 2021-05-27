Агент: "Ростов" выкупил права на нападающего Али Соу

Луиджи Соррентино, агент нападающего "Ростова" Али Соу, сообщил, что российский клуб выкупил контракт гамбийского футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" выкупил права на Али Соу. Он продолжит играть в клубе", - приводит слова Соррентино Sport24.

Гамбийский нападающий Али Соу был арендован "Ростовом" у софийского ЦСКА в феврале этого года с правом последующего выкупа. За российский клуб 26-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ и одну встречу в рамках Кубка России, в которых забил 3 мяча.

"Ростов" в заключительном туре Российской Премьер-лиги на своем поле уступил "Краснодару" (1:3). Команда Карпина заняла в турнирной таблице 9-е место, набрав 43 очка.

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Теги: Ростов Соу
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