По мнению Мусаева, еще рано говорить о том, что "Динамо" претендует на титул чемпиона России.
"В "Динамо" есть сплав опыта и молодости. Плюс сильные легионеры. Логично, что москвичи начали свою работу по продвижению вверх, сейчас продолжают. Но раньше 27-го тура мы вряд ли скажем точно то, где "Динамо" в итоге окажется в турнирной таблице", - сказал Мусаев.
Отметим, что "Динамо" набрало девять очков в трех стартовых турах РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Матч ТВ
Мусаев: уверен, Березуцкий преодолеет трудности. Дальше у ЦСКА пойдет улучшение результата
Мусаев высказался о шансах "Динамо" на чемпионство
Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мнением о перспективах "Динамо" в нынешнем сезоне.
Фото: "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!