— Сегодня "Спартак" — потенциально самая быстрая команда в нашем чемпионате. Ему вполне по зубам команды уровня "Легии", поэтому здесь я более оптимистичен.
Мне кажется, что неудачи "Спартака" заключались в психологии, когда каждый игрок не поднимался до своего уровня, — цитирует Непомнящий "Газета.Ru".
Завтра, 15 сентября, "Спартак" сыграет с "Легией" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на "Открытие Банк Арене" начнется в 17:30.
Красно-белые попали в групповой этап Лиги чемпионов, вылетев из квалификации Лиги чемпионов.
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Непомнящий: "Спартаку" по зубам команды уровня "Легии"
Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что "Спартак" может обыграть "Легию".
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