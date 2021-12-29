Ранее СМИ сообщили, что сделку со стороны "сливочных" ведут бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич. А Еремич и Лемич в ноябре прилетали в Москву и общались со спортивным директором "Динамо" Желько Бувачем.
"В последний раз я был в России три года назад. Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете и не участвую в связанных с ним сделках. Я даже ни разу не разговаривал с Бувачем", - цитирует Лемича РИА Новости.
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян в текущем сезоне провел за "бело-голубых" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и стал автором 7 результативных передач.
СМИ: "Реал" приступил к работе над трансфером Захаряна
"Не знаю этого футболиста". Агент Модрича - о возможном переходе Захаряна в "Реал"
Владо Лемич, агент полузащитника "Реала" Луки Модрича, прокомментировал слухи о своем участии в потенциальном переходе игрока "Динамо" Арсена Захаряна в мадридский клуб.
Фото: ФК "Динамо"