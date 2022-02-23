Пруцев рассказал, что в детстве проводил каникулы у бабушки с дедушкой. По словам футболиста, бабушка помогла ему заработать первые деньги в жизни.
"В детстве приезжал к ним на три месяца, помогал по огороду и даже зарабатывал первые деньги. Бабушка продавала малину и как-то спросила у меня: "Хочешь денежку заработать?" Я встал пораньше, собрал несколько банок малины, бабушка их успешно продала, а я заработал первую тысячу рублей", - рассказал Пруцев.
Напомним, что Пруцев перешел из "Крыльев Советов" в "Спартак" в минувшем месяце. 21-летний футболист заключил с московским клубом контракт, рассчитанный до лета 2026 года.
Источник: Чемпионат
Пруцев: "Спартак" - новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду
"Я встал пораньше, собрал несколько банок малины". Пруцев рассказал о первых заработанных деньгах
Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев рассказал, как заработал первую в жизни тысячу рублей.
Фото: "Спартак"