"Разве что среди молодежи был распространен насвай. Я об этом узнал, когда работал в ЦСКА – оказалось, что некоторые ребята из академии баловались. Но мы, к счастью, с этим быстро разобрались – с тренерами все обсудили и искоренили проблему", - заявил Непомнящий Sport24.
ЦСКА после 22-х туров чемпионата России занимает третье место в таблице с 42-мя очками. В прошлом туре подопечные Алексея Березуцкого с разгромным счетом обыграли "Рубин" (6:1). 3 апреля "армейцы" дома сыграют с "Уралом".
Непомнящий: в академии ЦСКА среди молодежи был распространен насвай. Искоренили проблему
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий рассказал о случаях употребления насвая воспитанниками клубной академии.
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