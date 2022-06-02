По сведениям источника, после матча первенства Москвы среди спортшкол между командами 2008 года рождения "Строгино" и "Родина" Широков который является начальником первого коллектива, оказал физическое воздействие на судей встречи. Отмечается, что арбитры отказались комментировать происшествие.
Кроме того, сообщается, что Широков зачастую ведет себя вызывающе на матчах команды: ломает кресла и угрожает арбитрам. Примечательно, что в команде "Строгино-2008" выступает его сын - Игорь Широков.
Напомним, в 2020 году во время любительского матча Широков нанес побои арбитру встречи Никите Данченкову. Широков несколько раз ударил судью руками, повалил его на газон и продолжил бить ногами. Было возбуждено уголовное дело. Экс-футболиста приговорили к обязательным работам на 100 часов и выплате штрафа в 100 тысяч рублей.
Роман Широков в 2016-м году завершил карьеру футболиста. Его последним клубом был ЦСКА. Также полузащитник выступал за "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". В активе Широкова 57 матчей за сборную России, в которых он забил 13 голов.
Источник: телеграм-канал "Алё, Рэф"
Источник: Широков снова оказал физическое воздействие на судей. В матче принимал участие его сын
Роман Широков, по слухам, опять вступил в конфликт с судьями.
Фото: "Матч ТВ"