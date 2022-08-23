"Мы обсуждали разные кандидатуры на замену Александру Бородюку. Правда то, что Кержакова предложил я. Обсуждали несколько вариантов, включая приглашение авторитетных специалистов со стороны. Сошлись на том, что нужно дать шанс тем, кто уже работал в нашем коллективе — Николаю Савичеву и Николаю Ковардаеву", - цитирует Геркуса "РИА Новости Спорт".
Напомним, последним клубом Кержакова был "Пари НН", который специалист покинул после окончания предыдущего сезона. Под его руководством нижегородцы финишировали на 11-м месте, но ему не был предложен новый контракт с клубом. Вместо него команду возглавил Михаил Галактионов.
После 6 туров "Торпедо" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московского клуба одно набранное очко. В ближайшем туре "Торпедо" на своем поле принимает "Краснодар". Встреча пройдет в воскресенье, 28 августа.
Геркус признался, что предложил Кержакова на роль главного тренера "Торпедо"
Президент "Торпедо" Илья Геркус рассказал, что предлагал назначить новым главным тренером клуба Александра Кержакова.
Фото: ФК "Пари НН"