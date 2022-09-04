"Спартак" и "Зенит" сейчас команды одного уровня. Шансы на победу одинаковы. Надеюсь, что в этом дерби победит сильнейший. Нас ждет увлекательный и сложный матч", - цитирует Рианчо Sport24.
"Спартак" на своем поле сыграет с "Зенитом" в матче 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет уже сегодня, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Перед началом этого тура красно-белые шли на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Зенита", идущего на первом месте, на одно очко. Любая из команд, победившая в этом матче, единолично возглавит таблицу по итогам тура.
Рианчо: "Спартак" и "Зенит" сейчас команды одного уровня
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился ожиданиями от встречи между красно-белыми и "Зенитом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"