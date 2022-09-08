"Многие футболисты написали Норманну слова поддержки. Всё в этой жизни меняется. Про "Ростов" он не сказал ничего обидного. В тот момент он действительно не понимал, что происходит и как будет развиваться жизнь", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, на этой неделе "Динамо" объявило о переходе Матиаса Норманна. Норвежец перебрался в стан бело-голубых на правах аренды из "Ростова". При этом у "Динамо" есть право выкупа.
После этого трансфера главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объявил, что Норманн, скорее всего, перестанет вызываться в сборную России в связи с решением продолжать выступления в РПЛ.
Агент Норманна - о ситуации вокруг его клиента: многие футболисты написали слова поддержки. Все в этой жизни меняется
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна, рассказал о состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"