– Если взять результат матча с "Динамо", то у "Химок" плачевная ситуация. Команда совсем не играет. В клубе что-то нездоровое происходит. Надо ли "Химкам" возвращать Юрана? Им надо уже что-то делать. С такими неудовлетворительными результатами и игрой, "Химки" не задержатся в РПЛ, – цитирует Силкина "РБ Спорт".
После пятнадцати сыгранных игр "Химки" занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подмосковный клуб имеет на своем счету всего девять очков и находится в зоне вылета. Неделю назад "Химки" уступили "Спартаку" со счетом 0:5, сегодня в матче с "Динамо" снова поражение, с той же разницей мячей (1:6). В следующем туре подмосковный клуб примет на своем стадионе "Оренбург", который идет на восьмом месте. Подопечные Марцела Лички вчера обыграли дома воронежский "Факел" со счетом 4:1.
Сергей Силкин: У "Химок" плачевная ситуация. В клубе происходит что-то нездоровое
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился впечатлениями после матча "Динамо" – "Химки" (6:1).
Фото: ФК "Химки"