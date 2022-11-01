"Нет, из "Локо" никто не звонил, и я считаю, что это нормально. У них наверняка другие планы. И, честно говоря, "Локомотив" сейчас не самый лучший вариант для любого тренера. Рассмотрит ли предложение, если оно поступит? Марко стоит рассмотреть его, я тоже это посоветую", - цитирует Йоксимовича Metaratings.
Напомним, Марко Николич возглавлял "Локомотив" с лета 2020 года по октябрь прошлого года. Под его руководством "железнодорожники" завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионата России. С того момента сербский специалист является безработным. После его ухода "Локомотив" тренировали уже четыре специалиста: Маркус Гисдоль, Марвин Комппер, Йозеф Циннбауэр и нынешний и.о. главного тренера Андрей Федоров.
Агент Николича - о возможном возвращении в РПЛ: "Локомотив" сейчас не лучший вариант для любого тренера
Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы экс-тренера "Локомотива" Марко Николича, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: РПЛ