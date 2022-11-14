"Он приводил примеры, показывал игроков, которые играют в сборной, и говорил, что и я могу этого достичь. Кого приводили в пример? На тот момент звёздами были Аршавин, Кержаков", - цитирует Литвинова "Чемпионат".
Напомним, Литвинов попал в финальный список сборной России на ноябрьские матчи – подопечные Валерия Карпина сыграют против Таджикистана и Узбекистана.
21-летний хавбек успел сыграть за "Спартак" в 14-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги и записал себе в актив один гол.
Литвинов: первый тренер приводил в пример звезд – Аршавина, Кержакова. Говорил, могу этого достичь
Полузащитник сборной России и "Спартака" Руслан Литвинов после вызова в национальную команду поделился воспоминаниями о словах своего первого тренера.
Фото: РПЛ