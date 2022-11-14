– Лучший футболист РПЛ? Барриос. Почему? Потому что он в порядке, – передает слова Карпина "Sport24".
Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос перешел в "Зенит" в феврале 2019 года из аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В текущем сезоне Барриос провел 19 игр за "Зенит", отметился одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт действует до лета 2026 года.
Карпин: лучший футболист в РПЛ – Барриос. Почему? Потому что он в порядке
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса лучшим футболистом РПЛ на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"