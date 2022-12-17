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Бушманов: Романцев заставлял вырабатывать такую привычку, как психология победителя, чемпиона

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Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов рассказал, чему он научился, работая в составе красно-белых в качестве игрока под руководством Олега Романцева.
Фото: "Чемпионат"
- У Романцева самое важное - максимализм, требовательность к игрокам в любой ситуации, матче, на тренировке. Он требовал от каждого игрока выкладываться на 100% в каждом эпизоде. Он заставлял вырабатывать такую привычку, как психология победителя, чемпиона, ты должен быть лучшим. Когда к этому приучаешь себя, команду, это помогает. Это самое важное, что я у Романцева взял, - цитирует Бушманова Matchtv.ru.

51-летний экс-защитник Евгений Бушманов выступал в столичном "Спартаке" под руководством главного тренера Олега Романцева в периоды с июля 1989 по август 1992 года и с июля 1998 года по январь 2001 года. В составе красно-белых футболист провел 90 матчей, забил 2 мяча и выполнил 4 результативных передачи, трижды становился обладателем золотых медалей чемпионата России. После окончания игровой карьеры Бушманов с 2013 по 2017 год и с 2021 по 2022 год работал в качестве главного тренера "Спартака-2".


Спартак Романцев Бушманов
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