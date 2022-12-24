"Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче. Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи", - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Напомним, зимний кубок РПЛ пройдет в Дубае с 1 по 11 февраля. В турнире примут участие "Спартак", "Краснодар", "Ростов" и "Сочи". Первоначально в числе участников был "Зенит", но в итоге сине-бело-голубые отказались от участия в соревновании, объяснив решение проблемами с логистикой.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность внедрения послематчевых комментариев арбитров в матчах чемпионата России. Сейчас на канале РФС выходят ролики с переговорами арбитров с видеоассистентами.
Дюков: договорились, что на зимнем турнире в ОАЭ опробуем практику комментариев судей после матчей
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что арбитры будут комментировать свои решения после матчей межсезонного кубка в ОАЭ.
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