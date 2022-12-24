Дюков: договорились, что на зимнем турнире в ОАЭ опробуем практику комментариев судей после матчей

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Президент РФС Александр Дюков рассказал, что арбитры будут комментировать свои решения после матчей межсезонного кубка в ОАЭ.
Фото: РИА Новости
"Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче. Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи", - цитирует Дюкова "Чемпионат".

Напомним, зимний кубок РПЛ пройдет в Дубае с 1 по 11 февраля. В турнире примут участие "Спартак", "Краснодар", "Ростов" и "Сочи". Первоначально в числе участников был "Зенит", но в итоге сине-бело-голубые отказались от участия в соревновании, объяснив решение проблемами с логистикой.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность внедрения послематчевых комментариев арбитров в матчах чемпионата России. Сейчас на канале РФС выходят ролики с переговорами арбитров с видеоассистентами.


Дюков РФС
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