– Если "Спартак" выбрал этих игроков, значит, была причина для этого. После ухода Жиго и Мевли у "Спартака" появились проблемы в защите. Тавареш и Дуарте должны усилить оборону, – передает слова Карреры Metaratings.
Напомним, что вчера, 24 января 2023 года, московский "Спартак" объявил о приобретении двух новых футболистов – флангового защитника Томаша Тавареша и центрального защитника Алексиса Дуарте.
Тавареш является воспитанником "Бенфики", уже имеет опыт работы с нынешним главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем в швейцарском "Базеле". Дуарте перешел из парагвайского футбольного клуба "Серро Портеньо". Томаш заключил контракт до лета 2026 года, Алексис – до лета 2027 года.
Каррера: после ухода Жиго и Мевли у "Спартака" появились проблемы в защите. Тавареш и Дуарте должны усилить оборону
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил зимние трансферы красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"