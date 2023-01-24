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Каррера: после ухода Жиго и Мевли у "Спартака" появились проблемы в защите. Тавареш и Дуарте должны усилить оборону

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил зимние трансферы красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
– Если "Спартак" выбрал этих игроков, значит, была причина для этого. После ухода Жиго и Мевли у "Спартака" появились проблемы в защите. Тавареш и Дуарте должны усилить оборону, – передает слова Карреры Metaratings.

Напомним, что вчера, 24 января 2023 года, московский "Спартак" объявил о приобретении двух новых футболистов – флангового защитника Томаша Тавареша и центрального защитника Алексиса Дуарте.

Тавареш является воспитанником "Бенфики", уже имеет опыт работы с нынешним главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем в швейцарском "Базеле". Дуарте перешел из парагвайского футбольного клуба "Серро Портеньо". Томаш заключил контракт до лета 2026 года, Алексис – до лета 2027 года.


Каррера Спартак Тавареш Дуарте
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