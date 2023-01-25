О приближающемся переходе Хермана Конти в московский "Локомотив" из португальской "Бенфики" в своем телеграм-канале сообщил российский журналист и инсайдер Иван Карпов.
28-летний центральный защитник родом из Аргентины принадлежит португальской "Бенфике" с лета 2018 года, когда он перешел туда из аргентинского футбольного клуба "Колон".
За последние несколько сезонов Конти отправлял на правах аренды в мексиканский "Атлас", бразильские клубы "Баию" и "Америку". Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Конти в два миллиона евро.
Журналист Карпов: "Локомотив" арендовал Конти у "Бенфики" до конца сезона
"Локомотив" и "Бенфика" пришли к окончательному соглашению по переходу аргентинского центрального защитника Хермана Конти.