- Что понравилось в игре Ренана? Видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого. Думаю, это очень сильное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут, – высказал свое мнение Дзюба в эфире "На футболе на Первом канале".
Роберт Ренан, играющий на позиции центрального защитника, в субботнем матче против "Пари НН" (3:0) провел свои дебютные 90 минут за "Зенит", куда он перебрался только этой зимой, подписав договор на 4,5 года. Футболист сумел стать самым пасующим игроком своей команды, а также смог отметиться рядом обводок. Ранее в юношеских командах бразилец играл на позиции нападающего. После чего был переквалифицирован в защитника. Недавно было официально объявлено о том, что Ренан поедет в составе сборной Бразилии на товарищеский поединок против Марокко. Это первый вызов во взрослую сборную для Роберта. В октябре защитнику петербуржцев исполнится 20 лет.
Дзюба: Ренан напоминает Ракицкого. Это очень качественное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут
Российский форвард "Локомотива" Артем Дзюба поделился мыслями по поводу новичка "Зенита" бразильца Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"