Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Динамо
0 - 0 (П 1 - 4) 0 014)
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс Юнайтед
1 - 1 1 1
Ноттингем Форест1 тайм
Борнмут
0 - 1 0 1
Брайтон энд Хоув1 тайм
Лестер Сити
0 - 1 0 1
Астон Вилла1 тайм
Челси
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм

Кубок Испании

Новости
Атлетик
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм

Кубок Италии

Новости
Ювентус
0 - 0 0 0
Интер1 тайм

Кейта Бальде: бились во втором тайме, но не хватило везения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сенегальский игрок "Спартака" Кейта Бальде поделился своими соображениями по поводу поражения в матче полуфинала Кубка России с "Уралом" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Я не могу сказать, что счастлив, потому что команда проиграла. Гол — это хорошо, но главное победа команды. Горжусь командой. Во втором тайме бились, но не хватало везения. Мы не закончили турнир, продолжаем бороться, нам надо выигрывать дальше, - приводит мнение Бальде "Матч ТВ".

Сенегальский центрфорвард Кейта Бальде сумел отметиться своим дебютным голом за "Спартак", поразив ворота "Урала" после классной передачи защитника москвичей Руслана Литвинова. К сожалению для болельщиков красно-белых этот гол не помог дружине Гильермо Абаскаля. Победу екатеринбуржцам принес красивый дальний удар Фаниля Сунгатулина. Примечательно, что российский хавбек - выпускник академии "Спартака". Отметим, что в самой концовке встречи у игроков "Спартака" Томаша Тавареша и Романа Зобнина были шансы перевести игру в серию пенальти, но футболисты не сумели попасть в створ ворот. По регламенту турнира "Спартак" не потерял шансы на трофей, но теперь ему предстоит пройти путь до решающего матча в "Лужниках" через нижнюю сетку Кубка.


Кубок России Кейта Спартак Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Смолов – журналисту об обещании выиграть Кубок России: тебе что ли обещал, клоун? 1
Радимов – о Захаряне: так деградировать за один год - это просто невозможно! 1
Аршавин: у "Химок" мало шансов остаться в РПЛ
"Хапоэль" Беэр-Шева заинтересован в переходе Ивана Игнатьева 1
"Динамо" вылетело из Кубка России, уступив в серии пенальти "Акрону" 19
Мостовой – о поражении "Спартака": после того как узнал, что никто не вылетает, мне стало неинтересно. Глупость какая-то 2 эксклюзив
Канчельскис: когда "Спартак" проигрывает, для меня это лучший день 26
Кейта Бальде: бились во втором тайме, но не хватило везения 3
Защитник "Урала" Эммерсон: наши голы? Я пошутил, что парни насмотрелись обзора матча "Ростов" - "Торпедо"
Кечинов: у "Спартака" в матче с "Уралом" было много возможностей забить, но реализация хромает уже не первую игру эксклюзив
Защитник "Спартака" Чернов: "Урал" забил какие-то фантастические голы 1
Полузащитник "Урала" Сунгатулин: выбить "Спартак" из Кубка России? Ничего особенного
«Урал» отправил «Спартак» в Путь регионов Кубка России. Красно-белые совсем не впечатляют 3
Абаскаль – о поражении от "Урала": такие голы бывают раз в жизни. Мы расстроены, не удовлетворены результатом 8
"Урал" заработал 36,1 млн рублей за победу над "Спартаком" и выход в финал Пути РПЛ Кубка России