- Я не могу сказать, что счастлив, потому что команда проиграла. Гол — это хорошо, но главное победа команды. Горжусь командой. Во втором тайме бились, но не хватало везения. Мы не закончили турнир, продолжаем бороться, нам надо выигрывать дальше, - приводит мнение Бальде "Матч ТВ".
Сенегальский центрфорвард Кейта Бальде сумел отметиться своим дебютным голом за "Спартак", поразив ворота "Урала" после классной передачи защитника москвичей Руслана Литвинова. К сожалению для болельщиков красно-белых этот гол не помог дружине Гильермо Абаскаля. Победу екатеринбуржцам принес красивый дальний удар Фаниля Сунгатулина. Примечательно, что российский хавбек - выпускник академии "Спартака". Отметим, что в самой концовке встречи у игроков "Спартака" Томаша Тавареша и Романа Зобнина были шансы перевести игру в серию пенальти, но футболисты не сумели попасть в створ ворот. По регламенту турнира "Спартак" не потерял шансы на трофей, но теперь ему предстоит пройти путь до решающего матча в "Лужниках" через нижнюю сетку Кубка.
Кейта Бальде: бились во втором тайме, но не хватило везения
Сенегальский игрок "Спартака" Кейта Бальде поделился своими соображениями по поводу поражения в матче полуфинала Кубка России с "Уралом" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"