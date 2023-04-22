- С самого детства я мечтал стать капитаном родного клуба, но в процессе взросления даже сложно было представить, что есть возможность дойти до такого уровня. С каждым годом своего формирования в таком великом клубе, как ЦСКА, ты понимаешь, что тяжело пройти весь путь идеально, такое получается только у единиц.
Заболотный вывел ЦСКА на поле с капитанской повязкой в нескольких последних матчах команды из-за отсутствия в стартовом составе армейцев многолетнего голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Заболотный - воспитанник московского клуба, вернувшийся в клуб в 2021 году. Нападающий до этого успел поиграть в РПЛ за "Урал", "Уфу", "Факел", "Тосно", "Сочи" и санкт-петербургский "Зенит", с которым стал чемпионом России в 2019 году.
Источник: официальный сайт ЦСКА
Заболотный: с самого детства я мечтал стать капитаном родного клуба. Такое получается только у единиц
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, что всегда мечтал стать капитаном клуба.
Фото: РПЛ