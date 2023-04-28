- Главное — тактически грамотно сыграть, не дать пространство таким хорошим нападающим, как Чалову и Заболотному. Обляков активен, Медина, Гайич, то есть мы прорабатываем все. Они тоже знают нашу стилистику, там работают два тренера, которые являются моими учениками.
Федор Чалов входит в пятерку лучших бомбардиров РПЛ в текущем сезоне. Нападающий ЦСКА смог отметиться уже 14 забитыми мячами. Он отстает от лидирующего в гонке бомбардиров бразильского форварда санкт-петербургского "Зенита" Малкома на четыре гола. ЦСКА и "Ахмат" занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. У армейцев 45 набранных очков после 24 сыгранных матчей, у грозненцев на пять баллов меньше.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Ахмата" Ташуев - о матче с ЦСКА: главное - не дать пространство Чалову и Заболотному
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал о тактическом плане на матч 25-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"