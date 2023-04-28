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Генеральный директор "Динамо" Пивоваров: медали становятся труднодостижимой целью

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Гендиректор столичного "Динамо" Павел Пивоваров оценил шансы команды завоевать медали по итогам чемпионата после поражения в матче 25-го тура РПЛ от "Факела" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Я говорил, что цель "Динамо" - медали? Да, цель становится труднодостижимой. Тем не менее у нас еще пять игр. Будем стараться. Команда обещала выложиться в концовке сезона", - приводит слова Пивоварова Sport24.

"Динамо" уступило "Факелу" на домашней арене в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:2. Таким образом "бело-голубые" остались на 6-й строчке в турнирной таблице за 5 матчей до окончания текущего розыгрыша первенства России. В активе москвичей 39 набранных очков. Отрыв от "Спартака", занимающего 3-е место составляет на данный момент 9 баллов. Однако "красно-белые" имеют матч в запасе.


Пивоваров Динамо Факел
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