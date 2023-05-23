- У нас действующий контракт, уходить мы никуда не собираемся. Если в клубе нам скажут, что мы не нужны, то, конечно, я быстро найду ему клуб. У нас есть обязательства, мы уважаем «Динамо». Впереди паровоза бежать не собираемся. Предложения из Европы? Да, готовы рассмотреть такой вариант. Никогда не говори никогда, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Столичное "Динамо" провалило текущий сезон. Команда за два тура до конца РПЛ располагается на 7-й строчке, а также вылетела из Кубка. Примечательно, что в прошлом сезоне московский коллектив завоевал бронзовые медали и вышел в финал Кубка. Тогда у руля бело-голубых был немец Сандро Шварц. Неудачные результаты сказались на будущем сербского специалиста Славиши Йокановича. Боссы "Динамо" приняли решение досрочно прекратить с ним сотрудничество. Теперь клуб пребывает в поисках нового рулевого. Центрфорвард Константин Тюкавин в этом сезоне провел в бело-голубой майке 36 встреч. За этот отрезок он сумел забить 10 голов и оформил 7 голевых пасов.
Агент: Тюкавин не собирается уходить из "Динамо"
Агент российского футболиста "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"