– Мы на контакте с ЦСКА, но мне сложно что-то комментировать. Мы пока не обладаем достаточной информацией, – приводит слова Карраскаля Metaratings.
25-летний колумбиец пополнил состав ЦСКА прошлым летом, заключив соглашение до конца сезона-2025/26. Атакующий полузащитник "армейцев" выходил на поле в 26 матчах минувшего розыгрыша чемпионата России, забив 6 голов и добавив к ним 5 результативных передач. Рыночная стоимость легионера красно-синих оценивается в 7 млн евро. ЦСКА стал победителем Кубка России и вице-чемпионом РПЛ в прошедшем сезоне.
Агент Карраскаля – о возможном уходе колумбийца: мы на контакте с ЦСКА
Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал текущую политическую обстановку в России.
Фото: ПФК ЦСКА