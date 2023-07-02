"Как мне "Нефтчи"? Хороший крепкий соперник. Вообще наш турнир - это как групповой этап Лиги Европы. Будет очень полезен, чтобы подготовиться к игре за Суперкубок и чемпионату", - приводит слова Бакаева "Матч ТВ".
Напомним, в Санкт-Петербурге проходит межсезонный товарищеский турнир с участием "Зенита", азербайджанского "Нефтчи", сербской "Црвены Звезды" и турецкого "Фенербахче". Вчера, 1 июля, "сине-бело-голубые" обыграли команду из Азербайджана со счетом 3:1.
Подопечные Сергея Семака откроют новый сезон 15 июля матчем за Суперкубок России, в котором их соперником станет московский ЦСКА.
Бакаев: этот предсезонный турнир - как групповой этап Лиги Европы. Будет очень полезен для подготовки к чемпионату
Вингер "Зенита" Зелимхан Бакаев считает, что предсезонный турнир будет полезен для подготовки к новому чемпионату.
Фото: ФК "Зенит"