"Я ничего не знаю, это его тема. Правдива ли информация о переходе? Я не в курсе", — сказал Карраскаль.
О переходе 26-летнего Медины клубы должны объявить в ближайшее время. Стоимость трансфера составит около 7-7,5 миллионов евро. О переходе Медины в "Спартак" объявил и главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Медина играет за ЦСКА с января 2022 года и выиграл с командой Кубок России в прошлом сезоне, а также стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги.
Источник: Metaratings.
Карраскаль — о Медине: не знаю про его переход в "Спартак"
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, что не знает о возможном переходе Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: РИА Новости