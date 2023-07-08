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Карраскаль — о Медине: не знаю про его переход в "Спартак"

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, что не знает о возможном переходе Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: РИА Новости
"Я ничего не знаю, это его тема. Правдива ли информация о переходе? Я не в курсе", — сказал Карраскаль.

О переходе 26-летнего Медины клубы должны объявить в ближайшее время. Стоимость трансфера составит около 7-7,5 миллионов евро. О переходе Медины в "Спартак" объявил и главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Медина играет за ЦСКА с января 2022 года и выиграл с командой Кубок России в прошлом сезоне, а также стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги.

Источник: Metaratings.


Спартак Медина Карраскаль ЦСКА Российские трансферы
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