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Гендир "Црвены Звезды" — об Эраковиче: он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером

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Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич высказался о защитнике Страхине Эраковиче, перешедшего в "Зенит".
Фото: Getty Images
"Он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером. Страхиня рожден быть лидером и построит великую карьеру. Он станет важным игроком для "Зенита", — сказал Терзич.

Переход 22-летнего Эраковича был завершён и объявлен сегодня, 23 июля. Сербский защитник подписал контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее сообщалось, что подписать Эраковича также хотел "Спартак", но сам футболист выбрал "Зенит". Его переход обошёлся чемпиону России в 7-8 миллионов евро. Также "Зенит" заплатит 10% от перепродажи Эраковича в другой клуб.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Црвена Звезда Эракович Зенит Российские трансферы
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