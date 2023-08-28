- Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. Что касается переговоров о продлении контракта - мы ждем ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавина мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов, - передает слова Гафина ТАСС.
Московское "Динамо" в 6 стартовых турах Российской премьер-лиги набрало 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. 21-летний нападающий Константин Тюкавин, который является воспитанником бело-голубых, в 8 матчах текущего сезона во всех турнирах забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Ранее из "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" перешел 20-летний атакующий полузащитник Арсен Захарян, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро.
Гафин: "Динамо" не планирует отпускать Тюкавина ни в это трансферное окно, ни в следующее
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможности ухода в другой клуб нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"