"К сожалению, мы пропустили гол в конце. Но это большой вопрос к судье, потому что один раз он показывает одно, в другом эпизоде — совершенно другое. Я не понимаю всех правил. К судейству есть большой вопрос", — сказал Зделар.
Напомним, ЦСКА упустил победу над "Зенитом" на последних минутах, когда после исполнения углового мяч в ворота Игоря Акинфеева отправил Дуглас Сантос. ЦСКА с 11-ю очками занимает в турнирной таблице чемпионата России седьмое место, "Зенит" же располагается на втором. Сейчас турнир ушёл на международную паузу, следующий матч команда Владимира Федотова проведёт 16 сентября, когда дома сыграет с "Крыльями Советов".
Источник: Sport24.
Зделар — после матча с "Зенитом": к судейству Кукуяна большой вопрос
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар остался недовольным работой судейской бригадой Павла Кукуяна после матча с "Зенитом" (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: Анна Аксёнова / ПФК ЦСКА