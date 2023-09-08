"Наметки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там [матчи и в России, и за границей]", — сказал Митрофанов.
Отметим, что вчера сборная России, составленная из игроков не старше определенного возраста, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась со счётом 1:1. Сейчас сборной России предстоит матч со сборной Катара.
Источник: ТАСС.
Митрофанов: у РФС есть наметки по соперникам сборной России на октябрь
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация занимается поиском соперником на октябрьский сбор.
Фото: Чемпионат