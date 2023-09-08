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Митрофанов: у РФС есть наметки по соперникам сборной России на октябрь

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация занимается поиском соперником на октябрьский сбор.
Фото: Чемпионат
"Наметки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там [матчи и в России, и за границей]", — сказал Митрофанов.

Отметим, что вчера сборная России, составленная из игроков не старше определенного возраста, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась со счётом 1:1. Сейчас сборной России предстоит матч со сборной Катара.

Источник: ТАСС.


Сборная России Митрофанов
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