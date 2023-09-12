- Первая причина неудачного старта "Ростова" - травма Максима Осипенко, главного защитника. Я не в команде, но думаю, что что-то там происходит. Надеюсь, что в нынешнюю паузу ребята поработают над ошибками и начнут с новыми силами играть дальше. Безграничный ли кредит доверия у Карпина? Это нужно спросить у руководства. Если руководство дает Карпину возможность работать, значит, всё хорошо. Видимо, им нравится, как он работает. Сейчас серая полоса, но она закончится и у ребят всё наладится. Я верю в команду и Карпина, верю в хорошие времена, - передает слова Гацкана Matchtv.ru.
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в семи стартовых турах нового сезона Российской премьер-лиги набрал 7 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице национального первенства. В трех последних матчах чемпионата России желто-синие потерпели поражения, уступив на выезде "Сочи" (0:4) и "Пари Нижнему Новгороду" (0:1), а также московскому "Динамо" на своем поле (1:2). При этом в Кубке России дончане находятся на первом месте в группе с 6 набранными очками в 3 матчах благодаря домашним победам над "Рубином" (1:0) и московским "Локомотивом" (2:1).
После матча 2 тура с "Зенитом" (1:1) не играет из-за травмы основной центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко.
Гацкан: сейчас у "Ростова" серая полоса, но она закончится и всё наладится. Верю в команду и Карпина
Экс-капитан "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал текущую ситуацию для желто-синих в чемпионате России.
Фото: ТАСС