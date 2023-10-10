"Момент с столкновением болбоя и Гайича 100% стоит разбирать. Этот парень вообще не имеет права прикасаться к игроку основного состава ЦСКА и любой другой команды. Болбой – это мальчик, который подает мячи, он должен сделать свою работу и уйти в сторону. Здесь я на стороне Гайича", — передает слова Гришина Metaratings.
Во время матча 11-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА (2:2) бол-бой красно-белых предлагал футболисту красно-синих Милану Гайичу взять у него мяч. Сербский игрок не забрал снаряд у молодого человека. Далее бол-бой толкнул игрока армейцев.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в РПЛ. Красно-белые набрали 17 очков в 11 турах. Команда Гайича идет следом за "Спартаком". ЦСКА идет на седьмой строчке таблицы, набрав те же 17 очков.
Следующее дерби этих клубов произойдет в марте 2024 года.
Гришин - о конфликте в дерби "Спартак" - ЦСКА: бол-бой не имеет права прикасаться к игрокам
Экс-полузащитник московского "Динамо" Александр Гришин прокомментировал конфликт бол-боя "Спартака" и игрока ЦСКА Милана Гайича.
Фото: Телеграм-канал "ЦСКА здесь"