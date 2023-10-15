– Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную. Но пока он русский, это невозможно – российский тренер на сегодня нигде в Европе не сможет работать, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
70-летний чешский специалист Властимил Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 годы. Под его руководством питерская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2002/03.
Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. "Сине-бело-голубые" во главе с 47-летним специалистом пять лет подряд становятся чемпионами страны. После 11-ти сыгранных туров клуб с берегов Невы набрал 20 очков и расположился на третьей строчке в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков. От идущих вторыми "Крыльев Советов" "Зенит" отделяет одно очко.
Петржела: если Семак сменит гражданство, то будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии
Экс-главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела порассуждал о будущем нынешнего наставника "сине-бело-голубых" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"