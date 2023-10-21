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Степашин - о матче "Динамо" с "Локомотивом": хорошо, что ничья. Всё по делу

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Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал ничейный исход выездного матча 12 тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"
- Хорошо, что ничья. Всё по делу. Сделает ли Личка "Динамо" чемпионом? Поживем, увидим, - приводит слова Степашина "Чемпионат".

Встреча московских "Локомотива" и "Динамо" на "РЖД Арене" в рамках 12 тура Российской премьер-лиги завершилась вничью со счетом 0:0. Бело-голубые набрали 18 очков в 12 матчах и поднялись на промежуточную пятую строчку, "железнодорожники" с 20 очками вышли на третье место.


Динамо Локомотив Степашин
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