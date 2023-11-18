"Для меня чемпионство ЦСКА в 2003 году было очень важно. Такая молодая команда и такой успех. Вообще, Валерий Георгиевич [Газзаев] — самый главный фактор той победы. Он находил подход к каждому игроку, много работал, верил в нас.
Все последующие чемпионства клуба несравнимы с тем моментом по атмосфере и эмоциям. Я никогда не смогу забыть ту команду. В ней были лучшие игроки России на тот момент", — сказал Олич.
Олич был игроком ЦСКА с 2003 по 2007 год. За это время хорватский форвард принял участие в 116 матчах, в которых забил 44 гола и отдал 14 результативных передач. Вместе с московской командой нападающий выиграл три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России, а также Кубок УЕФА (с 2010 года — Лига Европы).
Затем Олич провёл 10 лет в Бундеслиге, играя за "Баварию", "Гамбург", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С марта по июнь 2021 года Олич был главным тренером ЦСКА, а сейчас входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
Источник: Sport24.
Олич: чемпионство с ЦСКА в 2003-м — самое важное. Все последующие несравнимы с ним, ту команду никогда не забуду
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вспомнил чемпионство команды в 2003 году.
Фото: ПФК ЦСКА