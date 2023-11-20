Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
КубаНе начат

Карпин ответил Круговому, списавшему свой невызов в сборную на рождение дочери

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что невызов защитника "Зенита" Данила Кругового не связан с рождением его дочери.
Фото: Михаил Шапаев / РФС
"Круговой сказал, что я мог его не вызвать из-за рождения ребёнка? В первый раз такое слышу!" — сказал Карпин.

Напомним, недавно защитник "Зенита" впервые стал отцом: у него родилась дочка. В сборную России Круговой вызывался в ноябре 2021 и сентябре 2022 года, но вышел на поле лишь в последний раз в игре с Кыргызстаном (2:1).

Источник: Metaratings.

Сборная России Круговой Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится