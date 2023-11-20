"Круговой сказал, что я мог его не вызвать из-за рождения ребёнка? В первый раз такое слышу!" — сказал Карпин.
Напомним, недавно защитник "Зенита" впервые стал отцом: у него родилась дочка. В сборную России Круговой вызывался в ноябре 2021 и сентябре 2022 года, но вышел на поле лишь в последний раз в игре с Кыргызстаном (2:1).
Источник: Metaratings.
Карпин ответил Круговому, списавшему свой невызов в сборную на рождение дочери
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что невызов защитника "Зенита" Данила Кругового не связан с рождением его дочери.
Фото: Михаил Шапаев / РФС