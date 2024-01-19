По словам российского нападающего, можно говорить о любых темах, а не только о грязных. Также Артем считает, что сейчас не так много людей в СМИ, которым интересно раскрыть личности и сам футбол в целом.
«Сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие-то принципы и понятия», - сказал Дзюба «Матч ТВ».
Напомним, в текущем розыгрыше РПЛ нападающий «Локомотива» появился на поле в 20 встречах и смог 4 раза отличиться результативным ударом.
Дзюба: не считаю правильным участвовать в желтухе ради хайпа
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба поделился своим комментарием относительно отказа общаться с журналистами после матчей.
Фото: "Чемпионат"