"У нас есть свободное окно в июне, но я не могу сказать, кто будет нашим соперником. Было бы интересно провести матч с Россией, но решение должно приниматься на уровне федераций", - заявил Адиев.
Российский специалист Магомед Адиев возглавляет национальную сборную Казахстана с апреля 2022-го года. Под его руководством команда пробилась в плей-офф квалификации на Чемпионат Европы 2024-го года, где 21-го марта встретится с Грецией.
На клубном уровне Адиев работал в таких командах, как "Анжи", "Ахмат" и "Шахтер" Караганда.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер Казахстана Адиев: было бы интересно провести матч с Россией
Наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал возможность проведения товарищеского матча против сборной России.
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