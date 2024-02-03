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Главный тренер Казахстана Адиев: было бы интересно провести матч с Россией

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Наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал возможность проведения товарищеского матча против сборной России.
Фото: РИА Новости
"У нас есть свободное окно в июне, но я не могу сказать, кто будет нашим соперником. Было бы интересно провести матч с Россией, но решение должно приниматься на уровне федераций", - заявил Адиев.

Российский специалист Магомед Адиев возглавляет национальную сборную Казахстана с апреля 2022-го года. Под его руководством команда пробилась в плей-офф квалификации на Чемпионат Европы 2024-го года, где 21-го марта встретится с Грецией.

На клубном уровне Адиев работал в таких командах, как "Анжи", "Ахмат" и "Шахтер" Караганда.

Источник: "Матч ТВ"

Сборная России Сборная Казахстана Адиев
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