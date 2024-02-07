- Исходим из того, что мы удовлетворены его работой. Понимаем, что для него работать в условиях неопределенности тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение.
Валерий Карпин возглавляет национальную сборную России с лета 2021 года. Действующий контракт 55-летнего специалиста с РФС истекает в августе этого года. Под руководством Карпина российская сборная сыграла 15 матчей, в которых потерпели лишь одно поражение, пять раз завершила встречи вничью и одержала 9 побед. Также Валерий Георгиевич возглавляет "Ростов", который располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах первой части текущего сезона.
Источник: "СЭ"
В марте могут пройти переговоры по новому контракту Карпина в сборной России
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда могут состояться переговоры по пролонгации соглашения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: "СЭ"