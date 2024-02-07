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Мостовой: "Спартак" компенсирует отсутствие трофеев за счет предсезонных турниров

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением относительно игры «Спартака» в предсезонных турнирах.
Фото: "Матч ТВ"
Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о результатах «Спартака» в предсезонных соревнованиях. По словам экс-футболиста, много игроков «красно-белых» желают проявить себя в товарищеских матчах, поэтому получаются хорошие результаты.

Также Мостовой отметил, что в таких встречах все играют с меньшей ответственностью, так как на кону ничего не стоит, потому половина футболистов не показывает свой спортивный уровень в полной мере.

«Спартак» просто в последние 20 лет мало чего выигрывал. Поэтому, наверное, компенсирует за счет этих предсезонных турниров», - передает слова Мостового Metaratings.

Спартак Мостовой
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