"Сразу было видно, что у него есть все качества. Когда он переходил в "Локомотив", было понятно, что они сделали хороший трансфер. Качества, которые у него есть, позволят ему играть в Европе", - приводит слова Олича "СЭ".
В зимнее трансферное окно Тикнизяном интересовался петербургский "Зенит", но трансфер не состоялся из-за того, что игрока не устроили личные условия контракта. В текущем сезоне защитник сборной Армении провел за "Локомотив" 23 матча и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Наира в 7 миллионов евро. "Железнодорожники" после 18-ти сыгранных туров занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на семь очков.
Экс-игрок ЦСКА Олич - о Тикнизяне: качества, которые у него есть, позволят ему играть в Европе
Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич высказался о защитнике "Локомотива" Наире Тикнизяне.
Фото: ФК "Локомотив"