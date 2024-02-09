Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
22:45
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
МетцНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Рубин
16:00
Санкт-ПёльтенНе начат
Сантос
16:00
Аль-ДухаильНе начат
Зенит
18:00
Аль-РайянНе начат
Шабаб Аль-Ахли
18:45
СпартакНе начат

Экс-игрок ЦСКА Олич - о Тикнизяне: качества, которые у него есть, позволят ему играть в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич высказался о защитнике "Локомотива" Наире Тикнизяне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сразу было видно, что у него есть все качества. Когда он переходил в "Локомотив", было понятно, что они сделали хороший трансфер. Качества, которые у него есть, позволят ему играть в Европе", - приводит слова Олича "СЭ".

В зимнее трансферное окно Тикнизяном интересовался петербургский "Зенит", но трансфер не состоялся из-за того, что игрока не устроили личные условия контракта. В текущем сезоне защитник сборной Армении провел за "Локомотив" 23 матча и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Наира в 7 миллионов евро. "Железнодорожники" после 18-ти сыгранных туров занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на семь очков.

ЦСКА Олич Локомотив Тикнизян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится