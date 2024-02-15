Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Янг Бойз
20:45
СпортингНе начат
Галатасарай
20:45
СпартаНе начат
Фейеноорд
20:45
РомаНе начат
Шахтёр
20:45
МарсельНе начат
Брага
23:00
КарабахНе начат
Милан
23:00
РеннНе начат
Ланс
23:00
ФрайбургНе начат
Бенфика
23:00
ТулузаНе начат

Лига конференций УЕФА

Олимпиакос
20:45
ФеренцварошНе начат
Мольде
20:45
ЛегияНе начат
Юнион
20:45
АйнтрахтНе начат
Штурм Грац
20:45
СлованНе начат
Бетис
23:00
Динамо ЗагребНе начат
Серветт
23:00
ЛудогорецНе начат
Маккаби Хайфа
23:00
ГентНе начат
Аякс
23:00
Буде-ГлимтНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
0 - 1 0 1
Нефтчи Фергана2 тайм
Балтика
1 - 1 1 1
Динамо Мх2 тайм
Рубин
2 - 0 2 0
Канвон2 тайм

Тюкавин: у "Динамо" есть задача выиграть чемпионство, будем стараться догнать и обогнать всех

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о целях "Динамо" на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Динамо"
"Можно ли догнать "Зенит" и "Краснодар"? Конечно, можно. Сейчас, в марте, начнется самое интересное. Будем стараться. Это наша главная цель. Все говорят, что у "Динамо" нет задачи выиграть чемпионство. Как это нет? Она есть. И болельщики этого ждут, и мы этого хотим. Будем стараться догнать и обогнать всех, другой цели у нас быть не может", - цитирует Тюкавина "СЭ".

В текущем сезоне Тюкавин провел за "Динамо" 23 матча и отметился 9-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на шесть очков. В Кубке России команда Марцела Лички обыграла "Зенит" в первом матче плей-офф со счетом 1:0. После зимней паузы "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ. "Железнодорожники" располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

Тюкавин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится