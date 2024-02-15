"Можно ли догнать "Зенит" и "Краснодар"? Конечно, можно. Сейчас, в марте, начнется самое интересное. Будем стараться. Это наша главная цель. Все говорят, что у "Динамо" нет задачи выиграть чемпионство. Как это нет? Она есть. И болельщики этого ждут, и мы этого хотим. Будем стараться догнать и обогнать всех, другой цели у нас быть не может", - цитирует Тюкавина "СЭ".
В текущем сезоне Тюкавин провел за "Динамо" 23 матча и отметился 9-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на шесть очков. В Кубке России команда Марцела Лички обыграла "Зенит" в первом матче плей-офф со счетом 1:0. После зимней паузы "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ. "Железнодорожники" располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.
Тюкавин: у "Динамо" есть задача выиграть чемпионство, будем стараться догнать и обогнать всех
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о целях "Динамо" на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Динамо"